Лихачёв: Росатом планирует начать строить АСММ в Мьянме в 2027 году, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв рассказал ТАСС, что уже в 2027 году компания планирует приступить к возведению атомной станции малой мощности (АСММ) в Мьянме. Если всё пойдёт по плану - уже к концу 2026 года будут подписаны все необходимые бумаги.

«Скорость движения определяется не только нами, но и заказчиками. Мы подписали межправсоглашение, дальше у нас большая контрактная „обвязка“ и выход на площадку. Мы бы очень хотели до конца года подписать контракт на первичные изыскания и на будущий год выйти на площадку для проведения этих изысканий. Фактически это уже начало строительства», - заявил глава Росатома.

По словам Алексея Лихачёва, атомная станция малой мощности для Мьянмы будет возводиться модулями, каждый из которых включает два реактора типа РИТМ-200. Один такой модуль будет обладать мощностью 55 МВт, а два реактора в составе модуля суммарно обеспечат 110 МВт энергии. Таким образом, общая мощность станции будет варьироваться от 110 до 330 МВт в зависимости от количества установленных модулей, пояснил Лихачёв.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер РФ Михаил Мишустин анонсировал строительство АСММ в Мьянме, указав, что она окажет огромную поддержку экономике союзника России.