Посольство РФ обратилось к прокурорам ФРГ из-за слов журналиста FAZ о русских

Посольство РФ отметило, что журналист FAZ не извинился за призывы «убивать русских». Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

Российское посольство в Берлине направило запрос в прокуратуру немецкой столицы, требуя дать юридическую оценку заявлениям журналиста «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Михаэля Мартенса о допустимости «содействия в убийстве русских». Об этом рассказало дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.

По данным посольства, речь идет о проверке высказываний немецкого корреспондента на предмет наличия признаков преступлений по параграфам 111, 130 и 140 Уголовного кодекса ФРГ. Первая статья - разжигание ненависти, вторая - публичные призывы к противоправным действиям, третья - одобрение преступных деяний.

«Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений <...> или иных правонарушений», - написано в посте.

Дипломаты подчеркнули, что со стороны Мартенса не последовало ни публичных извинений, ни попыток опровергнуть собственные слова. Исходя из этого, посольство считает, что журналиста осознанно говорил о призывах «убивать русских» на широкую аудиторию.

Ранее слова Мартенса прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пообещал корреспонденту FAZ, что тот поплатится за свои громкие речи.