Системы ПВО ОАЭ засекли две ракеты, запущенные со стороны Ирана Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Системы ПВО Объединённых Арабских Эмиратов засекли две баллистические ракеты, выпущенные, как утверждается, с территории Ирана. Одна из них упала в территориальных водах ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны эмиратов.

«Минобороны сообщило, что системы ПВО ОАЭ зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории страны, первая упала за пределами территориальных вод государства, в то время как вторая - в территориальных водах», - заявили в официальном канале ведомства в соцсети X.

Эмиратское Минобороны добавило, что отслеживает любую активность ракет и беспилотников, особенно со стороны Ирана, и готово предпринимать все необходимые действия для самозащиты.

Ранее KP.RU сообщил, что 18 августа в ОАЭ уже объявлялась ракетная угроза, и жителей с туристами призывали сохранять спокойствие, покинуть места массового скопления людей и не пугаться возможных громких звуков.