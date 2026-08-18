Решетников: Россия намерена активнее привлекать работников из Мьянмы

Решетников уточнил, что в 2026 году Россия выдала мьянманским гражданам более 200 квот для трудоустройства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия продолжит активно привлекать работников из Мьянмы, стране нужно заключить два соглашения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в беседе с ТАСС.

По его словам, российские работодатели научились сотрудничать со специалистами из Мьянмы. Значит, зарубежных сотрудников и дальше принимают на работу. В текущем году Россия выдала мьянманским гражданам более 200 квот. И эта тенденция только набирает обороты, подчеркнул Решетников.

«Требуется подписать нам два соглашения - одно о реадмиссии, другое - об оргнаборе, чтобы дальше наращивать льготу. Условно надо понимать, что 3,5 млн работников из Мьянмы работают по всей Юго-Восточной Азии. То есть у них есть квалифицированные кадры, <...> Это то, чего нам сейчас на ряде наших проектов не хватает. Это квалифицированная рабочая сила», - сказал министр.

Ранее стало известно, что Россия и Мьянма заключили соглашение по борьбе с западными санкциями. Документ подписали главы МИД стран.