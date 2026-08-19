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НовостиЭкономика19 августа 2026 6:00

Владимиру Путину представят программу семи столпов экономического развития РФ

Аналитики полагают, что без структурных реформ экономики Россию ждёт застой
Сергей КУДРИН
Аналитический доклад центра "Третий Рим" предложат на рассмотрение президенту России Владимиру Путину

Аналитический доклад центра "Третий Рим" предложат на рассмотрение президенту России Владимиру Путину

Фото: REUTERS.

Экономика России 2019-2025 годов выросла на 12% вопреки пандемии и санкциям. Как считают аналитики Центра “Третий Рим” при Президентской академии, в 2026 году наступил инвестиционный спад. Рост будет замедляться и дальше, до 1,6%, без структурных реформ. В связи с этим специалисты предложили проект реформ семи столпов для нового экономического рывка, говорится в статье в журнале "Эксперт".

Аналитический доклад центра "Третий Рим" подготовлен к заседанию Совета по стратегическому развитию 19 августа, где будет обсуждаться план структурных изменений до 2030 года. Там его предложат на рассмотрение президенту России Владимиру Путину.

Эксперты полагают, что для достижения роста в 3% в год нужно перейти к новой модели развития, основанной на семи направлениях:

1. Развитие регионов и внутреннего туризма - сокращение разрывов и создание новых центров спроса.

2. Автоматизация и ИИ - повышение производительности труда.

3. Платформизация - снижение издержек и эффективное использование капитала.

4. Новая инфраструктура - вложения в ЦОДы, связь и энергетику.

5. Перестройка образования - переход к непрерывному обучению.

6. Обеление экономики - переток ресурсов от неэффективных компаний.

7. Повышение доступности капитала - стимулирование частных инвестиций и потребления.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономика России растет, однако правительству и бизнесу нужно готовиться к изменениям.