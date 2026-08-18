Смоленский завод " Кристалл" станет ядром ограночного кластера для отечественной алмазограночной отрасли

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области

Ход реализации проекта, создаваемого по Указу Президента России Владимира Путина, обсудили губернатор Смоленской области Василий Анохин ,заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и генеральный директор АЛРОСА Павел Мариничев.

Создание кластера позволит объединить усилия предприятий алмазно-бриллиантовой отрасли, современные производственные мощности, технологические сервисы и необходимую инфраструктуру.

Главная задачей проекта является создание условий для запуска новых производств, привлечения инвестиций и увеличения объемов огранки алмазов в России. Новый механизм доступа российских компаний к высококачественному алмазному сырью начнет действовать с 1 марта 2027 года.

"В настоящее время на базе смоленского ПО "Кристалл" подготовлены несколько технологических площадок для будущих участников кластера. Они оснащены гранильными станками и другим необходимым оборудованием. Подобраны партнеры для юридического и цифрового сопровождения потенциальных резидентов", -отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

На встрече была отмечена поддержка правительства Смоленской области в реализации проекта-участники кластера смогут получить льготное финансирование: на приобретение оборудования – по ставке 5% годовых, на инвестиционные цели – 8%.

Еще одним направлением работы является подготовка кадров для реализации проекта. В Смоленской областной технологической академии проводится учебная, программа по профессии "Огранщик алмазов в бриллианты". В настоящее время по программе подготовки мастеров по обработке алмазов обучаются 70 студентов-целевиков, которым гарантировано дальнейшее трудоустройство по специальности. С сентября обучение начнут еще 75 человек.

Также реализуется программа переобучения специалистов.