Захарова: в информполе Азербайджана присутствуют недружественные РФ нарративы

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила наличие в азербайджанском информационном пространстве антироссийских нарративов. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

РФ обеспечит защиту прав журналистов, объявленных Азербайджаном в международный розыск. Также Захарова подчеркнула, что заявление Азербайджана о трех российских журналистах не соответствует позиции Москвы в отношении с Баку.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что хотела бы продолжать хорошие отношения с Азербайджаном.