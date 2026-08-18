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НовостиВ мире18 августа 2026 18:23

Захарова: в информполе Азербайджана присутствуют недружественные РФ нарративы

В МИД РФ высказались в отношении общения с Азербайджаном
Людмила МИТРОХИНА
Мария Захарова Фото: МИД РФ

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила наличие в азербайджанском информационном пространстве антироссийских нарративов. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

РФ обеспечит защиту прав журналистов, объявленных Азербайджаном в международный розыск. Также Захарова подчеркнула, что заявление Азербайджана о трех российских журналистах не соответствует позиции Москвы в отношении с Баку.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что хотела бы продолжать хорошие отношения с Азербайджаном.