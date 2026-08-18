В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 20:00 во вторник, 18 августа, пользователи Рунета стали жаловаться на неработающие сайты и онлайн-приложения. Одновременно с этим в центральных и юго-западных районах Москвы произошли отключения света. Без электричества ненадолго остались потребители в Хамовниках, Замоскворечье, Даниловском и Гагаринском районах.

Блэкаут в Москве 18 августа 2026 года: почему отключили электричество

В районе метро «Ленинский проспект» эвакуировали посетителей крупного торгового-комплекса. Одновременно с этим встало движение трамваев. В соцсетях стали писать, что в том районе произошел некий инцидент в центральном офисе Мосэнергосбыта на Вавилова, 9. Там оповещающая сирена, которую было слышно в окрестных дворах. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве опровергли информацию о ЧП:

— Столичные огнеборцы проверили информацию о происшествию на юго-западе Москвы В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Вавилова, 9. По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено.

Сбой в метро Москвы

Также вечером 18 августа случился сбой на Калужской-Рижской линии метро — оранжевой ветке. Интервалы между поездами достигали десяти минут. В столичном Дептрансе уточнили, что были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры. Движение оперативно ввели в график.

Также вечером 18 августа случился сбой на Калужской-Рижской линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовый сбой в работе Рунета 18 августа: почему не работают сайты

Позже появилась информация, о причинах сбоя в интернете. В Гагаринском районе находится Московская междугородная телефонная станция № 9 (ММТС-9). Здесь обслуживается крупнейший регистратор виртуальных доменов — адресов сайтов «Рег.ру». В компании сообщили:

Произошел массовый сбой в работе Рунета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи. Из-за инцидента пользователи могут испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам, в том числе размещенным в Рег.ру. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла.

Причины отключения электричества в Москве 18 августа 2026 года

С заявлением об отключениях электричества выступил также Комплекс городского хозяйства Москвы. Тут назвали причину отключений:

— В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов.

По состоянию на 21:20 энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

KP.RU направил запрос в «Россети Московский регион». На момент публикации ответа от компании, которая передает электроэнергию по своим сетям, не поступило.

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