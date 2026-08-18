Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Около 20:00 во вторник, 18 августа, пользователи Рунета стали жаловаться на неработающие сайты и онлайн-приложения. Одновременно с этим в центральных и юго-западных районах Москвы произошли отключения света. Без электричества ненадолго остались потребители в Хамовниках, Замоскворечье, Даниловском и Гагаринском районах.
В районе метро «Ленинский проспект» эвакуировали посетителей крупного торгового-комплекса. Одновременно с этим встало движение трамваев. В соцсетях стали писать, что в том районе произошел некий инцидент в центральном офисе Мосэнергосбыта на Вавилова, 9. Там оповещающая сирена, которую было слышно в окрестных дворах. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве опровергли информацию о ЧП:
— Столичные огнеборцы проверили информацию о происшествию на юго-западе Москвы В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Вавилова, 9. По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено.
Также вечером 18 августа случился сбой на Калужской-Рижской линии метро — оранжевой ветке. Интервалы между поездами достигали десяти минут. В столичном Дептрансе уточнили, что были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры. Движение оперативно ввели в график.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Позже появилась информация, о причинах сбоя в интернете. В Гагаринском районе находится Московская междугородная телефонная станция № 9 (ММТС-9). Здесь обслуживается крупнейший регистратор виртуальных доменов — адресов сайтов «Рег.ру». В компании сообщили:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
— Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи. Из-за инцидента пользователи могут испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам, в том числе размещенным в Рег.ру. Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла.
С заявлением об отключениях электричества выступил также Комплекс городского хозяйства Москвы. Тут назвали причину отключений:
— В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов.
По состоянию на 21:20 энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
KP.RU направил запрос в «Россети Московский регион». На момент публикации ответа от компании, которая передает электроэнергию по своим сетям, не поступило.
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