Захарова: призывы к смене власти в Азербайджане не входят в интересы России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Заявления о необходимости насильственной смены власти в Азербайджане никак не связаны с официальной линией Москвы в отношении Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные призывы противоречат духу российско-азербайджанских отношений, которые строятся на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности. По ее словам, Москва последовательно выступает против любых форм вмешательства во внутренние дела других государств и не поддерживает попытки дестабилизации ситуации внутри дружественных России стран.