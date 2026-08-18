Мировые цены на сахар достигли максимума с мая 2025 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Отмечается, что в 15:18 мск цена октябрьского фьючерса на сахар выросла на 4,09%, до 17,56 цента за фунт, достигнув максимума с 22 мая 2025 года — 17,58 цента. Причем всего с начала августа стоимость продукта выросла на 19%.

В 2025 году в России потребление сахара и кондитерских изделий снизилось до минимума с 2004 года — на 3,5% (460 г), до 12,7 кг на человека.

Ранее KP.RU сообщил, что до этого прогнозировалось снижение цены на сахар. Продукт должен был заметно подешеветь в конце августа. Объяснялось, что снижение стоимости неизбежно из-за роста урожая свеклы.

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