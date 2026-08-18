В зоне СВО идентифицированы тела наемников ВСУ из Турции и Литвы Фото: REUTERS.

В зоне СВО уничтожены десять иностранных наемников ВСУ, включая граждан Турции и Литвы. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Кроме восьми колумбийцев, удалось опознать также гражданина Турции Онура Аску (Onur Asku) и литовца Игнаса Кайлуса», — говорится в сообщении от российских силовых структур.

Отмечается, что Минобороны Литвы подтвердило участие своих кадровых военных в конфликте на Украине. Большинство наемников — действующие или бывшие сотрудники спецподразделений. Кроме того, в ВСУ действует «литовский легион». Его члены распределены по подразделениям украинской армии. По возращению домой, наемники получают награды за участие в боевых действиях на Украине.

Ранее KP.RU передал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что наемники из других стран и инструкторы, которые участвуют в боевых действиях на Украине, являются законной целью для российских бойцов.

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