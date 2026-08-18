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НовостиВ мире18 августа 2026 19:40

МО Словении приобретет 3 тыс. ракет класса «воздух-земля»

Стоимость партии оружия для авиационных подразделений Словении не раскрывается
Людмила МИТРОХИНА
МО Словении приобретет 3 тыс. ракет класса «воздух-земля»

МО Словении приобретет 3 тыс. ракет класса «воздух-земля»

Фото: REUTERS.

Минобороны Словении планирует купить 3 тысячи ракет воздух — земля для авиационных подразделений. Об этом сообщила газета Delo.

Ракеты поступят на вооружение словенской армии в 2028–2029 годах, но цена партии не раскрывается. ВВС Словении используют только учебные и транспортные самолеты, но имеют многоцелевые вертолеты.

Ранее KP.RU сообщил, что лидеры ЕС призвали нарастить оборонную готовность. Причем они поставили четкие сроки, до 2030 года. Евросоюз начал в больших масштабах закупать и производить оружие. Отмечается, что ЕС все время говорит о какой-то угрозе. В частности, европолитики привыкли называть Россию своим врагом. Только вот Москва не раз говорила о том, что никогда никому не угрожала, в том числе и Европе.