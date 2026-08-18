Не пустили сковородку в Россию: эстонские таможенники проявили «небывалую бдительность» Фото:Konstantin Sednev/imago-images.de/Global Look

Гражданку Финляндии не пустили в Россию с санкционной сковородой. Отмечается, что эстонские таможенники проявили «небывалую бдительность». Об этом пишет издание Delfi.

Инцидент произошел на КПП Нарва — финка, направлявшаяся в Россию, пыталась вывезти новую алюминиевую сковороду. Сотрудники таможни обнаружили запрещенный санкциями предмет в ее багаже. Женщине выписали штраф в 560 евро и с кухонной утварью отправили обратно в Эстонию.

Ранее KP.RU сообщил, что эстонские власти хотят еще сильнее усложнить передвижение своих граждан через границу с Россией. Несмотря на большие очереди, они планируют сократить время работы пунктов пропуска через границу. Теперь КПП будут работать всего по 12 часов. Однако от полного закрытия границы власти Эстонии отказались.