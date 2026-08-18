Россиян будут по-новому лечить от депрессии: Минздрав подготовил документ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав России планирует обновить стандарт медпомощи взрослым при депрессии, следует из проекта приказа ведомства. Издание ТАСС со ссылкой на документ Минздрава сообщает, что россиян будут лечить по-новому.

Новый документ заменит стандарт лечения депрессии 2022 года. В него войдут электронейростимуляция, плазмаферез, низкоинтенсивная лазеротерапия и гипоксивоздействие. Кроме того, Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и добавит лабораторные исследования. Например, при подозрении на депрессию нужно будет сдать биохимический анализ мочи и крови.

Ранее KP.RU рассказал, как не допустить развития депрессии. Отмечается, что если человек будет знать, что происходит с его мозгом, то можно самостоятельно, но только на начальных этапах, «вылезти» из депрессии.