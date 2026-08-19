Учится говорить на трех языках: Марина Федункив рассказала о воспитании сына

Фото: личный архив Марины Федункив

Российская актриса Марина Федункив рассказала, что ее сын учит сразу три языка. Причем делает он это исключительно по своему желанию. Об этом она сообщила в интервью KP.RU.

По ее словам, 2-летний Теодор активно развивается в учебе иностранных языков. Мальчик может говорить на русском, итальянском и английском. На русском с ним говорит мама, на итальянском - папа, а третий язык он начал по-немногу изучать не так давно.

«Мой директор и по совместительству друг нашей семьи привез ему в подарок книжки с английской озвучкой. Теодору они очень нравятся. Я и няня говорим с сыном по-русски, со Стефано [отцом - прим.ред] они общаются по-итальянски. Но все это без навязывания. Ребенок сам выбирает, на каком языке ему проще и удобнее коммуницировать», - поделилась подробностями Федункив.

Напомним, что Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи в 2021 году. Супруг младше ее на 14 лет. Спустя три года в их семье родился сын Теодор. Федункив не раз признавалась СМИ, что очень счастлива с Маджи и готова родить ему много детей.