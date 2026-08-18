"Будем печку топить": экс-глава МИД Украины готовится к плохому сценарию зимой

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готовится к трудностям предстоящей зимы и сделал запасы продуктов, воды и топлива для генератора. Об этом он сообщил для "Новости.LIVE".

Дипломат уточнил, что у его родителей есть дом под Киевом. Туда он приобрел две машины дров. По его словам, это станет запасным вариантом на случай серьезных проблем.

"Надо просчитывать риски. <...> Поэтому есть резервный вариант, если будет совсем плохо - поедем, будем печку топить", - сказал экс-глава МИД.

Кулеба добавил, что дома у него постоянно хранится около 20 литров питьевой воды, а также он закупил продукты длительного хранения - гречку, рис и макароны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что грядущий зимний отопительный сезон окажется непростым. По его словам, у властей столицы Украины крайне ограничены как временные, так и ресурсные возможности для подготовки к нему.