Кличко сообщил о подготовке к сложной зиме в Киеве Фото: REUTERS.

Грядущий зимний отопительный сезон окажется непростым, а у властей Киева крайне ограничены как временные, так и ресурсные возможности для подготовки к нему. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, его слова передает пресс-служба Киевского горсовета.

«Мы готовимся к очень сложной зиме. На сегодняшний день из запланированного объема работ выполнили почти 50 процентов... И за столь короткий промежуток времени коренным образом изменить ее [систему теплоснабжения] невозможно», — говорится в сообщении.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский признал, что на Украине почти нет целых тепловых электростанций.

Глава украинского правительства Сергей Корецкий также заявил, что энергетическая отрасль страны нуждается в 650 млн евро в преддверии трудного отопительного периода.

В свою очередь в США пояснили, почему Киев отказывается от российских условий по разрешению конфликта. По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Зеленский боится ультраправых формирований в стране.