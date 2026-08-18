Умер Фрэнк Бирд, барабанщик рок-группы ZZ Top

Фрэнк Бирд Фото: EAST NEWS.

Умер Фрэнк Бирд, американский музыкант. Бессменный барабанщик рок-группы ZZ Top скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает TMZ.

Бирд умер на своем ранчо в штате Техас. По данным издания, незадолго до смерти группа была вынуждена отменить выступления в Hollywood Bowl из-за проблем со здоровьем музыканта.

Бирд был участником ZZ Top с момента основания коллектива в 1969 году. За десятилетия рок-группа стала одной из самых узнаваемых. Музыка ZZ Top звучала в популярных фильмах, среди которых "Призрачный гонщик" и "Армагеддон".

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