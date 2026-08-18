В Подмосковье горит усадьба князей Голицыных Пехра-Яковлевское Фото: REUTERS.

В Подмосковье произошел пожар в здании бывшей усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания на Леоновском шоссе. По данным ведомства, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Существует угроза распространения пламени на другие части постройки.

В тушении пожара задействованы 11 единиц техники и 15 сотрудников спасательных служб. В МЧС уточнили, что здание в настоящее время не используется. Комплекс усадебных построек уже несколько лет находится в заброшенном состоянии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве пожарные расчеты тушили возгорание в многоквартирном доме. Огонь охватил личные вещи, которые находились на балконах 15-го и 16-го этажей. Жильцы здания покинули квартиры еще до прибытия спасателей, никто не пострадал.