В Турции беспилотник упал во двор полиции и повредил автомобили

В Турции беспилотник упал во двор полиции Фото: REUTERS.

В турецкой провинции Трабзон неизвестный беспилотник упал на территории районного управления полиции. Инцидент произошел во дворе здания в квартале Ешилдже уезда Арсин.

"18 августа 2026 года около 19:30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции", - следует из заявления управления губернатора провинции.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили три припаркованных автомобиля. После падения дрона правоохранители усилили меры безопасности и начали расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что в районе турецкой деревни Башоглу были найдены обломки беспилотника. Они стали третьими за сутки. Один из дронов обнаружили на побережье Черного моря в провинции Сакарья. Специалисты организовали работу по изъятию обломков.