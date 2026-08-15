Nefes: в Турции нашли обломки третьего БПЛА за сутки

Специалисты изъяли обломки дрона в турецкой провинции Сакарья Фото: REUTERS.

В Турции найдены обломки еще одного беспилотника. Они стали третьими за сутки. На этот раз обломки обнаружены на побережье Черного моря в провинции Сакарья. Об этом пишет газета Nefes.

Уточняется, что специалисты организовали работу по изъятию обломков дрона.

«Обломки фюзеляжа БПЛА обнаружены на пляже в районе деревни Башоглу, объект не содержит взрывчатки, как выяснили саперы», — говорится в материале.

15 августа один беспилотник рухнул в деревне в провинции Дюздже на севере Турции, примерно в 7 км от морского побережья. Кроме того, местные жители нашли, предположительно, еще один БПЛА на пляже в стамбульской провинции неподалеку от международного аэропорта.

Напомним, что подобный случай — не единственный. Ранее неизвестный морской беспилотник нашли на побережье Черного моря в турецкой провинции Артвин.