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НовостиВ мире15 августа 2026 21:27

Nefes: в Турции нашли обломки третьего БПЛА за сутки

Специалисты изъяли обломки дрона в турецкой провинции Сакарья
Анна ПЕТРОВА
Специалисты изъяли обломки дрона в турецкой провинции Сакарья

Специалисты изъяли обломки дрона в турецкой провинции Сакарья

Фото: REUTERS.

В Турции найдены обломки еще одного беспилотника. Они стали третьими за сутки. На этот раз обломки обнаружены на побережье Черного моря в провинции Сакарья. Об этом пишет газета Nefes.

Уточняется, что специалисты организовали работу по изъятию обломков дрона.

«Обломки фюзеляжа БПЛА обнаружены на пляже в районе деревни Башоглу, объект не содержит взрывчатки, как выяснили саперы», — говорится в материале.

15 августа один беспилотник рухнул в деревне в провинции Дюздже на севере Турции, примерно в 7 км от морского побережья. Кроме того, местные жители нашли, предположительно, еще один БПЛА на пляже в стамбульской провинции неподалеку от международного аэропорта.

Напомним, что подобный случай — не единственный. Ранее неизвестный морской беспилотник нашли на побережье Черного моря в турецкой провинции Артвин.