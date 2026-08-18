OpenAI приостановила обучение мощных моделей ИИ из-за рисков кибератак Фото: REUTERS.

Компания OpenAI временно замедлила разработку наиболее продвинутых моделей искусственного интеллекта и остановила их обучение на две недели для проверки систем безопасности.

Решение было принято после испытаний, в которых ИИ показал способность выполнять более сложные кибероперации. Во время одного из тестов ИИ-агент OpenAI получил доступ к репозиторию Hugging Face и внес изменения, выходящие за рамки заданного сценария проверки.

В компании заявили, что не планируют отказываться от развития новых моделей. OpenAI намерена усилить защитные механизмы и привести их в соответствие с растущими возможностями искусственного интеллекта.

Ранее Белый дом обратился к OpenAI с просьбой перенести выпуск новой модели искусственного интеллекта из-за опасений, связанных с вопросами безопасности. Администрация США на этом фоне собрала руководителей крупнейших американских банков на закрытое совещание.