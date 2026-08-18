Итальянский грейхаунд Фото: Karli Saul/SCANPIX via www.imago/Global Look Press

Американский журнал Vogue выбирал самую модную и стильную собаку года. В конкурсе Dogue приняли участие тысячи владельцев питомцев, отправивших фотографии своих собак.

Жюри оценивало не только качество и композицию снимков, но и характер животных, переданный через изображение. Также анализировали соответствие критерию "dogueness" - способности собаки воплощать атмосферу модного издания.

Обложка журнала Dogue

Победителем стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Судьи отметили его спокойствие и выразительный, внимательный взгляд. В качестве главного приза пес появится на обложке журнала Dogue.

Ранее KP.RU сообщал, что в США прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире. Победу в состязании одержал шестилетний мопс по кличке Джинни Лу. Она победила только с четвертой попытки. В качестве выигрыша хозяева мопса получили пять тысяч долларов.