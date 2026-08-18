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НовостиВ мире18 августа 2026 22:48

Власти США назвали главные причины бездомности в стране

Большинство бездомных в США страдают от зависимости и психических расстройств
Мария ПАНЮТИНА
Большинство бездомных в США страдают от зависимости Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Большинство бездомных в США страдают от зависимости Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер заявил, что значительная часть американских бездомных сталкивается с проблемами наркотической зависимости и психического здоровья.

"75% американских бездомных являются наркозависимыми. 78% страдают от психических заболеваний", - написал министр в социальной сети X.

Тернер отметил, что простое предоставление жилья не устраняет основные причины бездомности. Он призвал реализовать инициативу, которая предполагает одновременное обеспечение людей жильем и предоставление им помощи в лечении.

Ранее KP.RU сообщал, что в американском аэропорту имени Джона Кеннеди десятки бездомных, ищущих укрытие в тепле, устраиваются в терминале. Они превращают его в настоящий кошмар для путешественников. Бездомные попрошайничают, часто прибегая к угрозам.