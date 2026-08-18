Владимир Зеленский не предпринял никаких мер для подготовки Украины к зимнему периоду после ударов по инфраструктуре. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Эта зима будет для украинцев очень черной, темной, холодной, катастрофической. Зеленский, по сути, сам это признает. Он ничего не сделал, чтобы подготовиться к зиме", - сказал он на YouTube-канале.

Риттер добавил, что продолжающиеся удары по объектам Украины приведут к краху экономики страны. По его словам, действия киевского режима способствуют ухудшению ситуации.

Ранее офицер ВСУ Денис Ярославский предупредил о двухнедельных отключениях электроэнергии в крупных городах Украины предстоящей зимой. Он уточнил, что локдауны затронут Киев, Одессу и Харьков и будут хуже прошлогодних.