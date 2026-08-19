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НовостиВ мире19 августа 2026 0:03

Сенатор США Грассли обвинил ФБР в сокрытии данных о преступлениях семьи Байдена

Грассли потребовал рассекретить материалы о расследовании вокруг семьи Байдена
Мария ПАНЮТИНА
Сенатор США обвинил ФБР в сокрытии данных о преступлениях семьи Байдена

Сенатор США обвинил ФБР в сокрытии данных о преступлениях семьи Байдена

Фото: REUTERS.

Председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли потребовал от Минюста и директора Нацразведки рассекретить ряд документов, которым мог быть ошибочно присвоен высокий уровень секретности.

По данным New York Post, речь идет об операции ФБР Round River. В ее рамках бюро собирало информацию возможных правонарушениях бывшего президента Джо Байдена и его сына Хантера перед выборами 2020 года.

В распоряжении аппарата Грассли оказались сведения о неправильном присвоении уровня секретности некоторым материалам. Сенатор считает, что часть материалов могла быть засекречена для ограничения доступа Конгресса и общества к сведениям о нарушениях.

Ранее KP.RU сообщал, что Хантер Байден лишился права заниматься юридической практикой в штате Коннектикут. Суд признал, что его мошеннические действия противоречили профессиональным нормам. Хантер согласился с решением и подтвердил факт нарушения.