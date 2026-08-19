Россия усилила давление на Украину: в США оценили последствия для Киева

Аналитик Джонсон: РФ усилила экономическое и военное давление на Украину Фото: REUTERS.

Россия усилила экономическое и военное давление на Украину. Как уточнил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, это происходит за счет ударов по портам Одессы и Николаева.

"Россия не просто усилила экономическое давление на Украину. По степени интенсивности это уже не небольшой пожар, а ядерный взрыв. Именно такого масштаба давление она сейчас оказывает на Украину", - сказал он на YouTube-канале.

Джонсон считает, что Россия располагает возможностями для дальнейшего наращивания военных усилий. Он допустил, что ситуация может вынудить киевский режим рассматривать перенос столицы во Львов.

Ранее KP.RU сообщал, российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, в черноморской акватории юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ.