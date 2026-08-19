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НовостиОбщество19 августа 2026 1:03

В России средняя пенсия по инвалидности выросла почти на 2 тысячи рублей за год

Средняя пенсия по инвалидности в РФ увеличилась почти на 2 тыс. рублей за год
Мария ПАНЮТИНА
Средняя пенсия по инвалидности в России превысила 17 тысяч рублей

Средняя пенсия по инвалидности в России превысила 17 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя пенсия по инвалидности у россиян на 1 июля 2026 года составила 17 382 рубля в месяц. Об этом стало известно из данных Социального фонда России.

"Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения по состоянию на 1 июля 2026 года. Российская Федерация. По инвалидности - 17 382,5", - следует из данных ведомства.

В Соцфонде уточнили, что за год показатель увеличился примерно на 1,6 тысячи рублей. В июле 2025 года средний размер такой выплаты составлял 15 734 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что ближайшее повышение пенсий произойдет 1 октября 2026 года. Выплаты проиндексируют военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Окончательный размер индексации пенсий станет известен в начале осени, пока речь идет о 4%.