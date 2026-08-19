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НовостиОбщество19 августа 2026 1:28

Обещанную Путиным машину скорой помощи доставили в Курильскую ЦРБ на Итуруп

Врачи Курильской ЦРБ получили обещанную Путиным машину скорой помощи
Анастасия СУТОРМИНА
Обещанную Путиным машину скорой помощи доставили в Курильскую ЦРБ на Итуруп

Обещанную Путиным машину скорой помощи доставили в Курильскую ЦРБ на Итуруп

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Машину скорой помощи для нужд Курильской ЦРБ доставили на грузовом судне «Виктор» на Итуруп. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что автомобиль выделен из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска.

«Автомобиль практически не эксплуатировался, но перед отправкой механики провели полное обслуживание: проверили все системы, залили полный бак», — рассказал Лимаренко.

Напомним, 13 августа во время визита президента России Владимира Путин на остров состоялась встреча с медиками больницы. Они сообщили, что им не помешала бы новая машина неотложки.

После этого губернатор региона Валерий Лимаренко поручил оперативно предоставить необходимый спецтранспорт. Спецавтомобиль с полным приводом уже выбрали из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска.