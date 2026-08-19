Дмитриев: Федоров бросил вызов Зеленскому, призвав к выборам на Украине Фото: EAST NEWS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине. Об этом в соцсети Х написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне Федоров заявил о необходимости проведения выборов, несмотря на продолжающийся конфликт. По его словам, на Украине должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского сместить Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины связано со страхом конкуренции из-за внимания Запада к последнему.