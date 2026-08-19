МИД России прокомментировал слова разыскиваемых Азербайджаном журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Высказывания российских журналистов, объявленных Азербайджаном в международный розыск, не отражают официальный подход Москвы к отношениям с Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Знаем об этом. Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с Республикой", - следует из ее комментария на сайте ведомства.

Захарова отметила, что Россия продолжает выступать за развитие двусторонних связей с Азербайджаном на основе действующей договорной базы, включая Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную лидерами двух стран в 2022 году.

Дипломат отметила, что Москва при необходимости обеспечит защиту законных прав и интересов российских граждан в связи с решением Генпрокуратуры Азербайджана.

При этом представитель МИД РФ указала на наличие в азербайджанском информационном пространстве публикаций с недружественной по отношению к России риторикой. По ее словам, Москва уже предлагала провести консультации для улучшения информационного фона и рассчитывает на такой диалог.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла РФ Михаила Евдокимова в связи высказываниями в российском информационном пространстве. В ходе встречи до сведения России была доведена позиция Баку. Высказывания Азербайджан расценил как "провокационные, оскорбительные и содержащие угрозы".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия намерена поднять вопрос об освобождении 11 россиян, задержанных в Баку в конце июня - начале июля прошлого года. Он выразил надежду на то, что в скором времени граждане будут освобождены.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России добрые отношения с Азербайджаном. По его словам, между странами тесное взаимодействие по гуманитарным, экономическим и политическим вопросам.

Как писал KP.RU, Россия и Азербайджан активно наращивают партнерство в нескольких ключевых сферах. Вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что особое внимание уделяется созданию новых транспортных путей.