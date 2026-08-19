«Для меня - это миссия»: «Веселый молочник» объяснил, зачем жене и детям российское гражданство

Фермер Уолкер и его семья планируют усыновить мальчика. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Американский фермер Джастас Уолкер и его супруга после получения российского гражданства для семьи намерены усыновить ребенка. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Мы бы очень хотели еще ребенка, но Господь не даровал нам его… поэтому мы задумались про усыновление. Лично для меня это миссия - усыновить ребенка», - отметил он.

Уолкер пояснил, что в России для большинства иностранцев усыновление закрыто. Тем более, в его семье гражданство России есть только у него. И ему одному не разрешат усыновить ребенка. Поэтому российское гражданство для Ребекки и детей им необходимо еще и для усыновления ребенка.

Напомним, фермер Джастас Уолкер, проживающий много лет в России, прославился благодаря своему весёлому отношению к санкциям и исчезновению итальянского сыра. Сегодня он живёт в Алтайском крае и помимо фермы развивает новый проект - турбазу.

Недавно Уолкер прокомментировал ситуацию вокруг недавнего визита в миграционную службу. По его словам, семья фермера в прошлом году ездила в США, где пробыла около двух месяцев, не успев вовремя уведомить ведомство о планах задержаться дольше разрешенного срока. За нарушение миграционного законодательства семье назначили штраф в размере 2 тысяч рублей в 2025 году по статье 18.8 КоАП РФ, который был полностью уплачен.