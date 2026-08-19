«Понимают, что их судьба предрешена»: почему ВСУ в Доброполье запаниковали

Марочко: ВСУ в Доброполье ДНР паникуют из-за наступления сил РФ у города Фото: REUTERS.

Среди боевиков ВСУ в Доброполье началась паника на фоне продвижения российских войск к городу. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС.

Украинские военные осознают, что ВС РФ уже вплотную подошли к городу и с востока, и с юга.

«Следовательно, они прекрасно понимают, что украинское командование будет пускать их в расход только для того, чтобы выиграть время и не дать быстро освободить данный населенный пункт. Следовательно, их судьба предрешена», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что После освобождения села Красноподолье в ДНР российские военные перерезают группировку ВСУ на южных рубежах Доброполья. Следовательно, ВС РФ могут теперь продвигаться с юга на Доброполье, а также двигаться в северо-западном направлении, перерезая участки и беря Доброполье в огневой мешок.