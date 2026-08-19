«Не то время и не те задачи»: формат посланий президента России могут пересмотреть

Полпред Путина в Госдуме Минх: формат посланий президента РФ могут пересмотреть Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Формат посланий президента России Федеральному собранию могут скорректировать исходя из новых реалий, поскольку сами по себе выступления перед палатами парламента - не самоцель. Об этом в интервью ТАСС сообщил полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

По его словам, изменение реальности не просто может, но должно повлечь изменение каких-то ранее сложившихся форм взаимодействия главы государства с парламентариями и другими институтами политической системы.

«Так что здесь я бы ничего не исключал. То есть, это можно переосмыслить, и в самом термине ежегодное послание можно, например, исключить ежегодность. Поживем — увидим. Это не самоцель — выступать перед палатами. Не то время и не те задачи», — заключил полпред президента.

В апреле этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока президент России Владимир Путин не принял решение по срокам оглашения послания. Как только это будет сделано, общественность проинформируют.

Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием в 2024 году стало рекордным по продолжительности - оно продлилось 2 часа и 7 минут.