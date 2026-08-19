Иран назвал удар по судну в Каспийском море терактом: от Украины требуют компенсацию

Посол Джалали назвал удар Украины по иранскому судну в Каспийском море терактом Фото: REUTERS.

Иран считает нападение Украины на принадлежащее ему торговое судно в Каспийском море террористическим актом. Об этом РИА Новости заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Это было преднамеренное нападение на гражданское судно под иранским флагом, перевозившее коммерческий груз. Это нападение считается террористическим и преступным актом", - сказал дипломат.

Джалали отметил, что Киев должен компенсировать причиненный ущерб. По его словам, страны Запада, поддерживающие Украину, должны взять ответственность за действия украинской стороны.

Напомним, атака произошла 25 июля и была направлена против гражданского судна под иранским флагом, перевозившего коммерческий груз. В результате один член экипажа погиб, еще несколько человек получили ранения.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран оставляет за собой право на ответные меры после атаки Украины на судно в Каспийском море. В МИД подчеркнули, что ответственность за последствия этих действий будет лежать на Киеве и его союзниках.