Жителям сел в Харьковской области дали 12 часов на освобождение домов для ВСУ Фото: REUTERS.

Полицейские в Харьковской области Украины срочно выселяют жителей сел из своих домов для размещения в них боевиков ВСУ. На сборы местным жителям дают не больше 12 часов. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.

Как отмечают собеседники агентства, речь идет о населенных пунктах Калиновка, Черноглазовка и Мироновка Золочевского района.

«Местным жителям дается не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть дома», — уточнили силовики.

Ранее отмечалось, что расчеты Вооруженных сил Украины, которые перебросили из Запорожья в Харьковскую область, увеличили использование тяжелых дронов. Это стало основным способом снабжения окруженных подразделений.

До этого военный корреспондент Владимир Разин отметил, что российские подразделения после освобождения Белого Колодезя и Анискина могут отрезать больше десяти занятых боевиками ВСУ населенных пунктов от основной части Харьковской области.