БПЛА упал на жилой дом в Уфе, идет помощь пострадавшему

В Уфе при атаке БПЛА на жилой дом пострадал человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе один из шести беспилотников, атаковавших промышленные объекты города, попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Об этом в среду в мессенджере «Макс» сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

В результате инцидента повреждено остекление на верхних этажах. Обломки и осколки упали на припаркованные автомобили. По предварительной информации, при атаке пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован. В настоящий момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утром 18 августа на автобусной остановке в Энергодаре, где сотрудники Запорожской атомной электростанции ждали служебный транспорт, прогремел взрыв. Украинский беспилотник нанес удар по мирным жителям, в результате чего один человек погиб. 16 работников получили ранения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.