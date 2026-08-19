Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2026 5:10

БПЛА упал на жилой дом в Уфе, идет помощь пострадавшему

В результате попадания БПЛА в жилой дом в Уфе повреждено остекление на верхних этажах
Мария СПИРИДОНОВА
В Уфе при атаке БПЛА на жилой дом пострадал человек

В Уфе при атаке БПЛА на жилой дом пострадал человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе один из шести беспилотников, атаковавших промышленные объекты города, попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Об этом в среду в мессенджере «Макс» сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

В результате инцидента повреждено остекление на верхних этажах. Обломки и осколки упали на припаркованные автомобили. По предварительной информации, при атаке пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован. В настоящий момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утром 18 августа на автобусной остановке в Энергодаре, где сотрудники Запорожской атомной электростанции ждали служебный транспорт, прогремел взрыв. Украинский беспилотник нанес удар по мирным жителям, в результате чего один человек погиб. 16 работников получили ранения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.