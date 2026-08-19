Дипломатия зашла в тупик: Тегеран рассматривает расширение конфликта

FT: Иран может атаковать военные объекты США в Европе в случае эскалации Фото: REUTERS.

Иран рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам США в Европе в случае эскалации со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Тегеран изучает сценарии ответных мер против американских активов за пределами Ближнего Востока на фоне зашедших в тупик дипломатических усилий. В качестве потенциальных целей рассматриваются авиабазы в Болгарии, британские военные объекты на Кипре, а также подводные линии связи.

«Тегеран просчитывает варианты повышения ставок на фоне зашедших в тупик дипломатических усилий и риска возобновления активного силового противостояния с Вашингтоном», — говорится в публикации.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля с масштабных совместных ударов США и Израиля по Ирану. В середине июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение огня. Однако уже 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей, касающихся судоходства в Ормузском проливе. Иран в ответ обвинил Вашингтон в «вопиющем нарушении» перемирия и объявил о полном закрытии пролива до прекращения американского вмешательства.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США».