Трамп опубликовал картинку с «новыми территориями США»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США». Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с изображением пролива и подписью «новые территории США».

Ранее президент США уже высказывал идею объявить Ормузский пролив американской территорией после «победы над Ираном». В ходе беседы с журналистами он подтвердил, что считает эту идею «отличной», обосновав это тем, что США уже полностью контролируют пролив.

17 августа появились сообщения о том, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного перемирия. Несмотря на это, иранская сторона ранее заявила о недоверии к американской дипломатии. Тегеран официально пригрозил перекрыть пролив, если Вашингтон не выполнит все пункты двустороннего соглашения.