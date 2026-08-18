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НовостиВ мире18 августа 2026 11:27

Трамп опубликовал картинку с «новыми территориями США»

Трамп назвал Ормузский пролив новой территорией США
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США». Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с изображением пролива и подписью «новые территории США».

Ранее президент США уже высказывал идею объявить Ормузский пролив американской территорией после «победы над Ираном». В ходе беседы с журналистами он подтвердил, что считает эту идею «отличной», обосновав это тем, что США уже полностью контролируют пролив.

17 августа появились сообщения о том, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного перемирия. Несмотря на это, иранская сторона ранее заявила о недоверии к американской дипломатии. Тегеран официально пригрозил перекрыть пролив, если Вашингтон не выполнит все пункты двустороннего соглашения.