Россия подготовит первого космонавта из Мьянмы Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Россия поможет Мьянме отправить в космос первого гражданина этой страны. Соответствующие договоренности были достигнуты в Москве 18 августа в ходе переговоров президента Владимира Путина и главы Мьянмы Мин Аун Хлайна. Информацию об этом предоставила пресс-служба «Роскосмоса».

Сразу после встречи лидеров состоялась церемония обмена документами. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и его коллега из Мьянмы Со Мьинт Маун подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились работать над спутниковой навигацией, пилотируемой космонавтикой и системой поиска «КОСПАС-САРСАТ».

Также соглашение касается предупреждения об опасностях в околоземном пространстве. Позже в центре имени Терешковой были подписаны контракты на медобследование будущих космонавтов из Мьянмы. Кроме того, для республики создадут национальную систему поиска и спасания.

Особое внимание на переговорах уделили образованию. Было решено запустить проекты по созданию студенческих спутников. Российские специалисты проведут первичный отбор и подготовку мьянманских кандидатов по всем отечественным стандартам.

Ранее стало известно, что в Янгоне построят храм Русской православной церкви. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.