У Telegram может появиться собственная доменная зона: что это даст пользователям Фото: REUTERS.

Мессенджер Telegram официально подал заявку на регистрацию новой интернет-доменной зоны .gram. Основатель сервиса Павел Дуров* рассказал об этом в своем канале, пояснив детали будущего нововведения.

Предприниматель объяснил, что в случае одобрения заявки со стороны организации ICANN каждый из миллиарда пользователей мессенджера сможет получить личный домен второго уровня. Он привел наглядные примеры, как это будет работать на практике. Так, владелец аккаунта @durov получит адрес durov.gram, а пользователь с ником @monk сможет использовать домен monk.gram.

Дуров* также добавил, что получение собственного домена откроет перед пользователями новые возможности для создания интерактивных веб-сайтов. Такие ресурсы будут размещаться прямо внутри мессенджера, и для их запуска потребуется всего лишь отправить одно сообщение. Это сделает процесс публикации контента максимально простым и быстрым.

Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что компания Telegram Messenger Inc. была привлечена к административной ответственности. Поводом для этого стал отказ удалить информацию, признанную запрещенной на территории Российской Федерации.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов