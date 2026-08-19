НАБУ разоблачило преступную организацию с участием офиса Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Telegram-канале НАБУ.

Согласно заявлению НАБУ, группировка действовала под руководством бывшего и действующего народных депутатов Украины, а в ее состав входили чиновники офиса Владимира Зеленского. Подробности спецоперации будут опубликованы позднее, уточнили в ведомстве.

Глава САП Александр Клименко ранее заявил, что уровень коррупции на Украине не снижается, а в сегменте топ-коррупции даже растет. На брифинге по итогам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года он отметил, что государство не проявляет достаточной политической воли для реальной борьбы с коррупцией.