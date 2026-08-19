Солнце продолжит бушевать: ждать ли новых магнитных бурь на неделе Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения на Земле сохранятся как минимум до пятницы, 21 августа. Причиной этому служит корональная дыра среднего размера, из-за которой скорость солнечного ветра выросла примерно на 50% и достигла 600 км/с. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отмечают, что сегодняшняя вероятность магнитных бурь составляет 86%, однако сильного шторма (выше уровня G1) пока не ожидается.

Всплески возмущений могут фиксироваться еще двое-трое суток, но их мощность, скорее всего, останется слабой. Параллельно ученые следят за новой группой пятен на восточном крае Солнца, которая пока не видна с Земли. Снимки с аппарата Solar Orbiter подтверждают, что эта группа имеет средние размеры и не представляет угрозы для нашей планеты в ближайшие пять дней, так как она еще не вышла в зону воздействия.

Что касается вспышечной активности, то риск сильных событий классов M и X оценивается в 40%. Глобальных причин для ухудшения обстановки прямо сейчас нет, хотя день обещает быть довольно беспокойным в магнитном отношении.

Накануне Землю накрыла неожиданная магнитная буря. Ученые прогнозировали её днём ранее, однако тогда никаких волнений не наблюдалось.