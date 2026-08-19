FT: Ядовитые морские существа заполонили пляжи Европы из-за аномальной жары. Фото: Cover Images/GLOBAL LOOK PRESS

Европейские пляжи кишат ядовитыми морскими существами, похожими на медуз. Их колючие щупальца достигают длины в 30 метров. Тела у них полупрозрачные голубые, фиолетовые или розовые вздутые гребни напоминают паруса португальских военных кораблей XVIII века. За это сходство их и назвали «португальскими корабликами». Об этом сообщает Financial Times.

Обычно, как утверждают власти Бискайского залива, они обитают в тропических водах. Но из-за аномальной жары существа стали появляться и на европейских побережьях.

Предупреждения о видах медуз, традиционно встречающихся в европейских водах, также действуют вдоль побережья Средиземного моря, в то время как на севере Франции ядерный реактор EDF все еще был отключен во вторник после «массового появления» медуз, забивших насосы охлаждения, после аналогичного инцидента в прошлом году.

Появление нежелательных медуз в Европе в этом году совпало с исторической морской жарой в регионе и усилило интерес исследователей к способности этого вида процветать в океанах, потеплевших из-за изменения климата.

Ранее по всему миру стали появляться странные облака. Они похожи то ли на бурное море, то ли на поверхность земли. Они темны, причудливо «помяты». Из некоторых торчат клубящиеся «рога». Вид - пугающий. И зловещий.