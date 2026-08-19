Мирошник: атака ВСУ на Энергодар показала путь Киева к ядерному терроризму Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам официального представителя российского МИД Родиона Мирошника, атака на Энергодар — очередной шаг киевского режима в сторону ядерного терроризма. Об этом дипломат написал в Telegram-канале.

Мирошник подчеркнул, что эти действия не только привели к жертвам среди гражданских, но и фактически сорвали визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

«Атака на место скопления мирных жителей в Энергодаре и фактический срыв по вине Киева посещения главы МАГАТЭ Гросси ЗАЭС, демонстрирует планомерное продвижения киевского режима по пути ядерного терроризма используя различные циничные формы», — указал представитель МИД.

Как сообщил Мирошник, общее число пострадавших мирных жителей в результате атаки достигло 17 человек, при этом один человек погиб. Он уточнил, что большинство пострадавших являются сотрудниками Запорожской атомной электростанции.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника по остановке общественного транспорта в Энергодаре «худшим, что случалось с Запорожской АЭС».