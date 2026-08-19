Хабиров: студент из Индии пострадал в результате атаки ВСУ по Уфе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Студент из Индии пострадал при падении одного из шести беспилотников на жилой дом в Затоне. Молодой человек учится в местном медуниверситете, и, по последним данным, его жизни ничто не угрожает. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что парень отделался испугом, но для перестраховки врачи проведут полное обследование.

«Мужчина был доставлен в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет», — добавил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Также в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая находилась на плановом ремонте. По предварительным данным, повреждения оказались незначительными, и оборудование обещают восстановить в ближайшие дни.

Уточняется, что возгорание на НПЗ небольшое, сейчас специалисты уточняют масштаб повреждений. Он отметил, что удар пришелся именно на ремонтируемую часть, где осколки перебили трубы.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 19 августа киевский режим атаковал Донецк. В результате этого погиб один человек и еще четверо получили ранения.