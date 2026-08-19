Умер Джон Ирвин, режиссёр сериала «Шпион, выйди вон!»

Умер Джон Ирвин, британский режиссер, подаривший зрителям культовую военную драму «Высота «Гамбургер» и сериал «Шпион, выйди вон!». Он скончался на 87-м году жизни. Информацию об этом журналу Variety подтвердили его продюсеры.

Режиссер ушел из жизни 11 августа в Британии, в доме родственников. Конкретная причина смерти не называется, а детали произошедшего пока остаются без комментариев.

Джон Ирвин получил профильное образование еще в 1958 году в Лондоне. Его творческий путь начался с документалистики и телевидения, а в 1980-х он уже работал в Голливуде, сняв за карьеру более тридцати лент.

В его фильмах блистали такие звезды, как Арнольд Шварценеггер, Патрик Суэйзи и Ума Турман. Кинокритики особо выделяли его работы «Вдовья гора» и «Высота «Гамбургер». За свою долгую карьеру постановщик трижды номинировался на престижную премию BAFTA.

Ранее стало известно о смерти итальянского продюсера и сценариста Фульвио Лучизано. Он ушел из жизни на 99-м году жизни, а печальную новость сообщила его дочь Паола в соцсетях.