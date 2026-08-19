ФСБ пресекла деятельность ОПГ, незаконно производящей золото в Екатеринбурге Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге силовики пресекли работу тайной мастерской, где из вторсырья кустарным способом получали золото и серебро. Драгоценные металлы затем отправляли в Москву для продажи. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, организовал незаконный бизнес местный житель вместе с тремя сообщниками.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники создали в уральской столице подпольную лабораторию. Там они химическим способом очищали драгметаллы, извлекая их из различных отходов и лома. Готовую продукцию они решили пересылать в столичный регион, где на нее находились покупатели.

Правоохранителям удалось задокументировать всю преступную цепочку: от получения сырья до финальной реализации товара. В данный момент устанавливаются все обстоятельства деятельности группы и точные объемы нелегально переработанного золота и серебра.

Это не единственное громкое дело ФСБ за последнее время. Ранее в Рязанской области стражи порядка задержали мужчину, который работал на украинскую разведку. Задержанный уже дал признательные показания и подтвердил, что собирал сведения о российских оборонных заводах и военных объектах.