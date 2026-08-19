Мединский рассказал об обнаружении на останках Донского следов тяжелой травмы

Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На останках князя Дмитрия Донского, обнаруженных в июле в Архангельском соборе Московского Кремля, найдены следы тяжелой травмы. Об этом ИС «Вести» рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, на черепе были обнаружены следы от тяжелого удара — сотрясения с потерей сознания без пролома, но с тяжелой гематомой. Он отметил, что, согласно историческим данным, князя нашли без сознания в латах, изрубленного и избитого.

«Но доспехи спасли его [Дмитрия Донского - прим. ред.]. Без сознания, где-то под сломанной березой, его нашли его товарищи. Хороший был иммунитет, и Господь спас», — добавил Мединский.

В июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля реставраторы обнаружили три саркофага над захоронениями великих князей, включая саркофаг Дмитрия Донского. Работы велись с благословения патриарха Кирилла. Антропологическое исследование подтвердило, что останки действительно принадлежат князю. Искусствовед и специалист по древнерусской архитектуре Андрей Баталов ранее сообщил, что обретение мощей имеет большое значение для исторической науки и страны в целом.