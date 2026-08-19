"Нам необходима молитвенная помощь": что значит обретение мощей князя Донского для России

Открытые мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского Фото: Михаил Климовский/ТАСС

Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля имеет большое значение для исторической науки и страны в целом. Об этом заявил искусствовед и специалист по древнерусской архитектуре Андрей Баталов.

Эксперт отметил, что для ученых особый интерес представляет сам саркофаг князя - он имеет необычную прямоугольную форму, не характерную для многих средневековых захоронений.

"Но главное, что открыты мощи великого князя, героя Куликовской битвы, и это имеет огромное значение для всего нашего народа, поскольку это происходит в наше время, когда нам молитвенная помощь Дмитрия Донского необходима", - сказал он для ИС "Вести".

Находка была сделана во время реставрационных работ в соборе. Специалисты обнаружили три саркофага под захоронениями великих князей, среди которых оказался саркофаг Дмитрия Донского.

Реставрация Архангельского собора изначально проводилась из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий. Доступ к саркофагу Дмитрия Донского стал возможен после повреждения его крышки.

Антропологическое исследование подтвердило подлинность останков. Мощи сохранились практически полностью, за исключением левой пяточной кости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 августа возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал обнаружение мощей символичным событием. По его словам, неожиданное открытие саркофага можно воспринимать как особый знак, а сам князь остается символом единения страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в Россию с острова в Греции привезли десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Ковчег со святыми мощами пробудет в стране до 20 сентября.

Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко заявил, что в трудных жизненных ситуациях, включая долги и серьезные материальные проблемы, принято обращаться с молитвой к Спиридону Тримифунтскому.